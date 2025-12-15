صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی

  • گوجرانوالہ
سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سال 2025ختم ہونے کو آگیا،سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی۔

مسلم لیگ (ن)کے سابق دور اقتدارمیں سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی منظوری دی گئی تھی تاکہ مریضوں کو گوجرانوالہ ’لاہور اور سیالکوٹ ریفر کرنے کے بجائے یہاں علاج و معالجہ کیاجائے مگر مسلم لیگ (ن)کی حکومت ختم ہوتے ہی ٹراما سنٹر کا منصوبہ بند کردیاگیا بعدمیں پی ٹی آئی کے دور اقتدارمیں سابق وزیراعلیٰ سردار عثمان بزدار نے سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر کیلئے فنڈز جاری کئے اور سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر کا کام شرو ع کردیاگیا مگر کئی سال گزرنے کے باوجود ابھی تک سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی ۔مسلم لیگ (ن) کی موجودہ حکومت کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں مگرا بھی تک ٹراماسنٹر نہیں بن سکا ۔سول ہسپتال ڈسکہ کے ڈاکٹر مریضوں کو اب بھی گوجرانوالہ ’سیالکوٹ اور لاہور ریفر کردیتے ہیں جو راستے میں زندگی کی بازی ہارجاتے ہیں اگر سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر بن جاتا تو کئی افراد کی جان بچ سکتی تھی ۔شہریوں نے سول ہسپتال میں ٹراماسنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہونے کا نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

7 لاکھ طلبہ میں گوگل کروم بکس تقسیم کرنیکی تیاریاں

بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری

کرسمس پرمسیحی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کرنیکی یقین دہانی

ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں، چیف انجینئر میپکو

سکیورٹی گارڈز کی ریٹائرمنٹ پر تعلیمی بورڈ ملتان میں تقریب

سابق رجسٹرار این ایف سی یونیورسٹی کی والدہ کی قل خوانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر