سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )سال 2025ختم ہونے کو آگیا،سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی۔
مسلم لیگ (ن)کے سابق دور اقتدارمیں سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی منظوری دی گئی تھی تاکہ مریضوں کو گوجرانوالہ ’لاہور اور سیالکوٹ ریفر کرنے کے بجائے یہاں علاج و معالجہ کیاجائے مگر مسلم لیگ (ن)کی حکومت ختم ہوتے ہی ٹراما سنٹر کا منصوبہ بند کردیاگیا بعدمیں پی ٹی آئی کے دور اقتدارمیں سابق وزیراعلیٰ سردار عثمان بزدار نے سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر کیلئے فنڈز جاری کئے اور سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر کا کام شرو ع کردیاگیا مگر کئی سال گزرنے کے باوجود ابھی تک سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہوسکی ۔مسلم لیگ (ن) کی موجودہ حکومت کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں مگرا بھی تک ٹراماسنٹر نہیں بن سکا ۔سول ہسپتال ڈسکہ کے ڈاکٹر مریضوں کو اب بھی گوجرانوالہ ’سیالکوٹ اور لاہور ریفر کردیتے ہیں جو راستے میں زندگی کی بازی ہارجاتے ہیں اگر سول ہسپتال ڈسکہ میں ٹراما سنٹر بن جاتا تو کئی افراد کی جان بچ سکتی تھی ۔شہریوں نے سول ہسپتال میں ٹراماسنٹر کی تعمیر مکمل نہ ہونے کا نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔