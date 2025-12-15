صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامکے روڈ پر نو تعمیر نالہ اونچا ، گلیوں کی سطح نیچی ، پانی جمع

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ میں جامکے روڈ پر دونوں اطراف بننے والے نالے کی وجہ سے گلیوں کا لیول نیچے ہوگیا ،گلیوں میں نالیوں کا پانی کھڑا رہنے لگا، شہریوں کو مشکلات کاسامنا کرنا پڑ رہا ہے ،

جامکے روڈ ڈسکہ کو کئی مہینوں سے تعمیرات کیلئے اکھاڑا گیا ہے اور جامکے روڈ پر سڑک کے دونوں اطراف سیوریج کیلئے نالہ بنایاگیا ہے نالے کا لیول جامکے روڈ سے ملحقہ گلیوں سے کئی فٹ اونچا ہونے کی وجہ سے گلیوں کا لیول نیچے ہوگیا ہے ، گلیوں میں نالیوں کا پانی کھڑا ہوگیا ، علاقہ مکینوں نے بتایاکہ ہمارے بچے نالیوں کے گندے پانی سے گزر کر سکول و کالجز جانے پر مجبور ہیں ، اگر نالہ بناناتھاتو گلیوں کے لیول کے مطابق بنایاجاتا ہے پہلے ہی عرصہ کے بعد جامکے روڈ ڈسکہ کی تعمیر شروع ہوئی ہے ،جامکے روڈ کے شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

