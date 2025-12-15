نوشہرہ ورکاں:ڈمپر کھمبے سے ٹکرا گیا ، ٹرانسفارمر خراب
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مین بازار حیدری چوک میں نصب ٹرانسفارمر ڈمپر ٹکرانے کے با عث خراب ہو گیا ، گزشتہ رات ڈمپر بجلی کے پول سے ٹکرا گیا جس سے اس پر لگا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا اور اندرون بازار کا پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا جبکہ ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہو گیا ۔
