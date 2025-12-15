شیرانوالہ ریلوے پھاٹک لنڈابازار میں دوبارہ تجاوزات قائم
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن اور پیرافورس کے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد شیرانوالہ باغ ریلوے پھاٹک لنڈابازار میں دوبارہ تجاوزات قائم کرلیں قبضہ مافیا نے آپریشن کے چند روز بعد دوبارہ اڈے قائم کر لئے اور پختہ تعمیرات بھی کرلیں۔ یونین کونسل نمبر ایک کے سابق چیئرمین عمر جاوید بٹ نے کہا کہ۔۔۔
پیرا فورس کی کارروائیوں کے باوجود دوبارہ تجاوزات اور پختہ تعمیرات نہ صرف حکومتی اداروں کیلئے چیلنج ہیں بلکہ قانون شکنی بھی ہے ، پیرا فورس کی خاموشی لمحہ فکریہ اورافسر وں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ،شیرانوالہ باغ ریلوے پھاٹک لنڈا بازار میں تجاوزات سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوچکا ، ضلعی انتظامیہ نوٹس لے اور تجاوزات سمیت پختہ تعمیرات کروانے والے افسر وں کو بھی قانون کے شکنجہ میں لائے ۔