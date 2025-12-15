صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پی ایم اے یونٹی گروپ نے الیکشن کیلئے پینل کا اعلان کر دیا

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنمائوں ڈاکٹر خواجہ ابرار کلیم اور ڈاکٹر میاں زاہد محمود نے پریس کانفرنس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی گوجرانوالہ کے انتخابات برائے سال 2026-2027 میں حصہ لینے کیلئے یونٹی گروپ کی طرف سے اپنے پینل اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا۔

صدر کے امید وار ڈاکٹر عارف الرحمن، سینئر وائس پریذیڈنٹ ڈاکٹر شاہدا مان راٹھور، لیڈی وائس پریذیڈنٹ ڈاکٹر عمارہ منصور، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمیر اکرام، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر ملک عرفان اور جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر عادل رشید چیمہ ہونگے ۔اس موقع ڈاکٹر خواجہ ابرار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی کابینہ کو ڈاکٹر کمیونٹی کے سارے گروپوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے ۔ڈاکٹر میاں زاہد نے کہا کہ ڈاکٹرز کے درمیان جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں انہیں دورکریں گے ۔ 

