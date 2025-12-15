شعبہ تعلیم میں نمایاں خدمات پر شیخ نجم الاسلام کیلئے ایکسی لینس ایوارڈ
قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام منعقدہ آل پاکستان ایجوکیشنل ایکسی لینس کانفرنس میں تعلیم کے شعبے میں نمایاں خدمات اور اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ میں مؤثر کردار کے اعتراف میں گورنر پنجاب سردارسلیم حیدر خان نے ماہر تعلیم شیخ نجم الاسلام کو تعریفی سند اور ایجوکیشنل ایکسی لینس ایوارڈ سے نوازا، گورنر نے کہا کہ شیخ محمد نجم الاسلام جیسے تعلیم دوست رہنما ہمارے نظامِ تعلیم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔۔۔
