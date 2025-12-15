صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:عملہ کی کو تاہی ،شہر میں صفائی کا نظام ابتر

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:عملہ کی کو تاہی ،شہر میں صفائی کا نظام ابتر

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے عملہ کی کوتاہی اور ڈھٹائی کے باعث اندرون شہر مختلف علاقوں میں صفائی و ستھرائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ، ڈاک خانے والے محلہ میں تین ہفتوں سے سینٹری ورکر نہیں آ رہے ،شہری گھروں کا کوڑا خود باہر پھینکنے پر مجبور ہوگئے ۔

اس حوالے سے متعدد بار صفائی کی ذمہ دار کیڈز مارکیٹنگ کمپنی اور عملہ میونسپل کو آگاہ کیا گیا مگر کوئی مستقل عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا اور صفائی کا نظام بہتر نہیں ہو سکا جس کے باعث عوامی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔ سماجی شخصیات میاں عبد الخالق، حاجی جمیل مہر، محمد اشرف بٹ، راحیل طارق، وقاص احمد سدھو اور دیگر اہلیان شہر نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار افسروں ، ٹھیکیدار اور غفلت برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر صفائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں کے معیار ،شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:وزیراعلیٰ

گیس بحران بے قابو،تعطل16گھنٹے تک پہنچ گیا،ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کارش

کراچی میں تختیاں نہیں ترقی بول رہی ہے،عملی کام ہماری پہچان،مئیر

انسداد پولیومہم آج شروع ہوگی ، انتظامات مکمل

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن،مولانابشیر

کھلی کچہری میں عوام کی تذلیل قابل مذمت،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر