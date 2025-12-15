نوشہرہ ورکاں:عملہ کی کو تاہی ،شہر میں صفائی کا نظام ابتر
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے عملہ کی کوتاہی اور ڈھٹائی کے باعث اندرون شہر مختلف علاقوں میں صفائی و ستھرائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ، ڈاک خانے والے محلہ میں تین ہفتوں سے سینٹری ورکر نہیں آ رہے ،شہری گھروں کا کوڑا خود باہر پھینکنے پر مجبور ہوگئے ۔
اس حوالے سے متعدد بار صفائی کی ذمہ دار کیڈز مارکیٹنگ کمپنی اور عملہ میونسپل کو آگاہ کیا گیا مگر کوئی مستقل عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا اور صفائی کا نظام بہتر نہیں ہو سکا جس کے باعث عوامی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔ سماجی شخصیات میاں عبد الخالق، حاجی جمیل مہر، محمد اشرف بٹ، راحیل طارق، وقاص احمد سدھو اور دیگر اہلیان شہر نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار افسروں ، ٹھیکیدار اور غفلت برتنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر صفائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے جائیں۔