صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلطان ندیم ملہی کو رفاہی خدمات پر کلیفٹ کی جانب سے شیلڈ پیش

  • گوجرانوالہ
سلطان ندیم ملہی کو رفاہی خدمات پر کلیفٹ کی جانب سے شیلڈ پیش

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )چودھری سلطان ندیم ملہی کی رفاہی خدمات پر پاکستان کلیفٹ لپ اینڈ پیلیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اظہارِ تشکر کیا گیا ۔

ڈاکٹر اعجاز بشیر، مرزا اشفاق بشیر، شیخ گْلریز نبی اور محمد شفیق نے سلطان ندیم ملہی کو شیلڈ پیش کی ۔ اس موقع پر سلطان ندیم ملہی کے والد ندیم اختر ملہی سی ای او ملہی گروپ آف کمپنیز بھی موجود تھے ۔ سلطان ندیم ملہی نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ خدمتِ خلق کا جذبہ انہیں والد سے ورثے میں ملا اور وہ کلیفٹ سے متاثرہ مریضوں کے علاج و بحالی کے لیے پی کلیپا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے ۔ ندیم اختر ملہی نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ہی حقیقی کامیابی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گل داؤدی : 200 اقسام کے پھول گملوں میں آویزاں

لاہور میں پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری

زیر تربیت افسروں کو ثقافت کی اہمیت ‘ مذہبی ہم آہنگی پر لیکچر

حکام کو سٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

فوج کی مخالفت کرنیوالوں کیخلاف مزاحمت کرینگے : طاہر اشرفی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے یوم وفات پر چھٹی کیلئے جلوس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر