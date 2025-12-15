سلطان ندیم ملہی کو رفاہی خدمات پر کلیفٹ کی جانب سے شیلڈ پیش
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )چودھری سلطان ندیم ملہی کی رفاہی خدمات پر پاکستان کلیفٹ لپ اینڈ پیلیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اظہارِ تشکر کیا گیا ۔
ڈاکٹر اعجاز بشیر، مرزا اشفاق بشیر، شیخ گْلریز نبی اور محمد شفیق نے سلطان ندیم ملہی کو شیلڈ پیش کی ۔ اس موقع پر سلطان ندیم ملہی کے والد ندیم اختر ملہی سی ای او ملہی گروپ آف کمپنیز بھی موجود تھے ۔ سلطان ندیم ملہی نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ خدمتِ خلق کا جذبہ انہیں والد سے ورثے میں ملا اور وہ کلیفٹ سے متاثرہ مریضوں کے علاج و بحالی کے لیے پی کلیپا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے ۔ ندیم اختر ملہی نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ہی حقیقی کامیابی ہے ۔