ڈسکہ:چوری اور ڈکیتی کی وار داتوں میں اضافہ
ڈسکہ، ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار )سرکل بھر میں چوری ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں اضافہ، متعدد شہری لٹ گئے ۔ڈسکہ روڈ پرپینا فیکٹری کے سامنے ڈاکوئوں نے آصف حسین رضا سے 2لاکھ70ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،
جہانزیب خاں فیملی کے ہمراہ میں بازار میں شاپنگ کرنے گیا تو نامعلوم چورنے جیب سے موبائل فون اور بٹوہ چوری کرلیا جس میں 20ہزارروپے تھے ، چونگی نمر 6پر ڈاکوئوں نے حافظ حسن سے 4ہزار 420روپے اور موبائل فون چھین لیا، نعمان ارشد فون سنتے ہوئے پیدل جارہاتھاکہ سوہاوہ سٹاپ پر بغیر موٹر سائیکل پر سوار ہیلمنٹ پہنے شخص نے موبائل فون چھین لیا جس کے کور میں 18ہزارروپے تھے ، عوامی روڈ پر فیصل اسلام کی حویلی سے واٹر پمپ بمعہ ٹینک ،ورزش کا سامان چوری ہو گیا ، محلہ حاجی پورہ کے عدنان رضا کے گھر سے موٹر پمپ، گرینڈراور ہلٹی چوری، سول چوک میں نامعلوم موٹر سائیکل سوارملزم نے محمودبھٹی سے موبائل فون چھین لیا ۔