وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ڈسکہ کا دورہ کیا اور بنک روڈ، جامکے روڈ اور پسرور روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔

چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ الفت شہزاد نے صوبائی وزیر کو جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ بنک روڈ اور جامکے روڈ پر جاری ترقیاتی کام آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جبکہ پسرور روڈ پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ہے جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائی جائے اور عوام کو جلد از جلد سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے عوامی سہولیات میں اضافہ اور معاشرتی ترقی کو فروغ دینے کیلئے انتہائی اہم ہیں اور آئندہ بھی عوامی فلاح و بہبود کیلئے ایسے ترقیاتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔اس موقع پر رہنما مسلم لیگ (ن)ڈاکٹر رومان عاشر میاں، سابق چیئرمین چودھری رسالت گجر، نصراﷲ چیمہ ایڈووکیٹ، سابق وائس چیئرمین بلدیہ ڈسکہ میاں ندیم مغل، سابق وائس چیئرمین سرفراز احمد چیمہ سمیت دیگر لیگی رہنما بھی ہمراہ تھے ۔

 

