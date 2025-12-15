صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

  • گوجرانوالہ
منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

منڈی بہاؤالدین (نمائندہ دنیا )ڈی پی او سید عبدالرحیم شیرازی نے چرچز پر تعینات سکیورٹی ڈیوٹی کا اچانک معائنہ کیا جس کے بعد تھانہ سول لائن کا سرپرائز وزٹ بھی کیا گیا، معائنے کے دوران سنگین غفلت، ڈسپلن کی خلاف ورزی اور سکیورٹی خدشات سامنے آئے ، چیکنگ کے دوران گیٹ پر تعینات سنتری غیر حاضر پایا گیا۔

 جس پر اسے فوری طور پر معطل کر دیا گیا، اسی طرح تھانہ سول لائن کے ہیڈ محرر کو ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے پر معطل کیا گیا، تفتیشی کمرہ میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کو سنگین قانونی اور سکیورٹی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے متعلقہ تفتیشی افسر کو بھی معطل کر دیا گیا، غفلت اور ناقص نگرانی پر ایس ایچ او تھانہ سول لائن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جبکہ حوالات میں تعینات سنتری کو بھی شوکاز نوٹس دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

7 لاکھ طلبہ میں گوگل کروم بکس تقسیم کرنیکی تیاریاں

بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری

کرسمس پرمسیحی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کرنیکی یقین دہانی

ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں، چیف انجینئر میپکو

سکیورٹی گارڈز کی ریٹائرمنٹ پر تعلیمی بورڈ ملتان میں تقریب

سابق رجسٹرار این ایف سی یونیورسٹی کی والدہ کی قل خوانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر