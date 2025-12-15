منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل
منڈی بہاؤالدین (نمائندہ دنیا )ڈی پی او سید عبدالرحیم شیرازی نے چرچز پر تعینات سکیورٹی ڈیوٹی کا اچانک معائنہ کیا جس کے بعد تھانہ سول لائن کا سرپرائز وزٹ بھی کیا گیا، معائنے کے دوران سنگین غفلت، ڈسپلن کی خلاف ورزی اور سکیورٹی خدشات سامنے آئے ، چیکنگ کے دوران گیٹ پر تعینات سنتری غیر حاضر پایا گیا۔
جس پر اسے فوری طور پر معطل کر دیا گیا، اسی طرح تھانہ سول لائن کے ہیڈ محرر کو ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے پر معطل کیا گیا، تفتیشی کمرہ میں غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کو سنگین قانونی اور سکیورٹی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے متعلقہ تفتیشی افسر کو بھی معطل کر دیا گیا، غفلت اور ناقص نگرانی پر ایس ایچ او تھانہ سول لائن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جبکہ حوالات میں تعینات سنتری کو بھی شوکاز نوٹس دیا گیا ۔