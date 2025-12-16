صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
راہوالی:نا معلوم افراد نے خاتون کو اغوا کر لیا

راہوالی (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )بچوں کو کام کا بتا کر گھر سے جانے والی خاتون کے اغوا کے شبہ میں نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

نیلم بلاک ڈی سی 

کالونی کے منصور اشرف نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ شام کے وقت گھر آیا تو بچوں نے بتایا کہ اس کی بیوی (ص)رکشہ پر سوار ہوکر یہ بتاکر گئی ہے کہ وہ کسی کام کے لیے گئی ہے آ پ کھانا کھائیں جلد ہی واپس آجاتی ہوں جب 2گھنٹے بعد رات کو وہ فیکٹری سے گھر آیا تو اس کی بیوی گھر میں موجود نہ تھی اور اس کے پاس موبائل فون بند تھا، شبہ ہے کہ اسے نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا۔

