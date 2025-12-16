صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :مرغیوں کا کچرا ٹھانے والی گاڑیاں تعفن پھیلانے لگیں

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :مرغیوں کا کچرا ٹھانے والی گاڑیاں تعفن پھیلانے لگیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردونواح میں مرغیوں کا کچرا ٹھانے والی گاڑیاں تعفن پھیلانے لگیں، صورتحال سے شہری شدید پریشان جبکہ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ برائلر مرغیوں کی غلاظت تمام دن مرغ فروش کے پاس ڈھیر کی صورت میں پڑی رہتی ہیں۔ کچرا ٹھانے والی گاڑیاں اور رکشے کچرا ڈھانپے بغیر جب بازار سے گزرتے ہیں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس