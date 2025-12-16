راہوالی: 2 بہنوں پر تشدد ، شوہروں ، ساس اور سسر پر مقدمہ
سسر بری نظر رکھتا ، خاوند کو بتانے پر طلاق کی دھمکیاں ،خرچ بھی بند کر دیا
راہوالی (نامہ نگار)دو بہنوں پر تشدد اور حراساں کرنے کے الزام میں شوہروں ، ساس اور سسر کیخلاف تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔ عثمان کالونی کی رہائشی حافظہ سنبل ارشاد نے پولیس کو درخواست دی کہ اسکی چھوٹی بہن ثنا کی شادی سوا سال قبل عبدالرحمن سے ہوئی جبکہ اس کی شادی عبدالرحمن کے بڑے بھا ئی عبید الرحمن سے پہلے ہوچکی تھی ،سسر محمد بوٹا ریٹائرڈ سرکاری افسر اور گھر میں ہی رہتا تھا جو ہم پر بری نظر رکھتا ،خاوند کو بتا یا تو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اورہم دونوں بہنوں کا خرچ بند کردیا ،ثنا ارشاد آن لائن کپڑے جوتے وغیرہ فروخت کرکے خرچ چلاتی تھی اسے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی کمائی سے رقم دے ورنہ دونوں بہنوں کو طلاق دے دی جائیگی ۔ چند روز قبل میرا دیور چھوٹی بہن ثناء ارشاد کو تشدد کا نشانہ بنا کر والدہ کے گھر چھوڑ آیا جبکہ میں خاوند عبیدالرحمن کے گھر ظلم و ستم سہ رہی ہوں ،ظلم وستم میں ساس اور سسر بھی شا مل ہی ۔ تھانہ کینٹ پولیس نے حافظہ سنبل کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔