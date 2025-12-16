گجرات:عطائی ڈاکٹروں کیخلاف کارروئی ، ایک کلینک کو سیل کر دیا
گجرات(سٹی رپورٹر، نامہ نگار)سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گجرات کی نگرانی میں انسدادِ جعلی معالجین ٹیم نے مختلف کلینکس کا معائنہ کیا۔
اس دوران مجموعی طور پر4کلینکس چیک کیے گئے جن میں نگہت کلینک مسلم آباد، وسیم کلینک ڈھیرو کنہ گاؤں، عاطف ہومیو کلینک چیچیاں روڈ اور شبیر کلینک مسلم آباد شامل تھے ۔ معائنے کے دوران وسیم کلینک ڈھیرو کنہ میں غیر مستند شخص وسیم کو ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ مریضوں کا علاج کرتے پایا گیا، جہاں بڑی تعداد میں مریض موجود تھے ۔ کلینک کو سیل کر دیا گیا اور تصویری شواہد و نمونے حاصل کر کے کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔