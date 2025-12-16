صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانش سکول حافظ آباد میں سانحہ اے پی ایس کے شہدا کیلئے قرآن خوانی

  • گوجرانوالہ
دانش سکول حافظ آباد میں سانحہ اے پی ایس کے شہدا کیلئے قرآن خوانی

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )گورنمنٹ سنٹر آف ایکسی لینس/دانش سکول حافظ آباد میں سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کے شہدا کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔

پرنسپل شائستہ عامر،اساتذہ اور طالبات نے کہا کہ آرمی پبلک سکول پشاور آج بھی پوری قوم کے دلوں اور ذ ہنوں میں تازہ ہے ہم اے پی ایس کے شہید بچوں اور اساتذہ کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ،انکا کہنا تھا کہ ہم سانحہ آرمی پبلک سکول کے شہدا کے اہلخانہ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اﷲ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس