وزیرآباد:ہیکرز کے وٹس ایپ پر حملے ،رقوم منتقل کرنے لگے
کاروباری شخصیت شانی چوہان کا اکائونٹ ہیک کرکے 2 افراد سے 60 ہزار ہتھیالئے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ہیکرز نے مقامی کاروباری شخصیت کا وٹس ایپ ہیک کرکے ہزاروں روپے ٹرانسفر کرالئے ، بتایا گیا ہے کہ نجی کوریئر کمپنی آفس کا بہانہ بنا کر ہیکرز ٹریکنگ آئی ڈی ٹیلی کرنے کے بہانے لوگوں کے وٹس ایپ ہیک کر رہے ہیں ۔ سابق جنرل سیکرٹری مرکزی تنظیم تاجران وزیر آ باد الیاس چوہان مرحوم کے بیٹے شانی چوہان کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے نامعلوم نوسرباز نے وٹس ایپ رابطے میں شامل افراد کو شانی چوہان بن کر بذریعہ ایزی پیسہ و وٹس ایپ رقم ادھار مانگنی شروع کر دی، دو مقامی افرادمیاں بلال مہر،میاں افضل نے 30 ،تیس ہزار روپے بتائے گئے اکا ئو نٹ میں بھیج د ئیے ،نامعلوم نوسرباز کئی روز سے متحرک ہیں اور کئی افراد کو نجی کوریئر کمپنی کا ایجنٹ بن کر پارسل کی ٹریکنگ آئی ڈی ٹیلی کرنے کا میسج کہہ کر وٹس ایپ ہیک کرتے ہیں جبکہ اصل میں مطلوبہ شخص کا وٹس ایپ اپنی ڈیوائس پر کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جب وٹس ایپ کی جانب سے متعلقہ فرد کو OTP بھیجا جاتا ہے تو سادہ لوح افراد وہی کوڈ ہیکرز کو بتا بیٹھتے ہیں جس سے وٹس ایپ دوسری ڈیوائس پر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہیک کیے جانے والے فرد کے اکاؤنٹ میں جڑے افراد سے کسی ضروری یا ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر رقم ادھار مانگتے ہیں اور سادہ لوح افراد رقم بھیج دیتے ہیں ۔ شہریوں نے نوسرباز افراد کا گھیرا تنگ کرنے کیلئے ایف آئی اے سائبر کرائم برانچ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔