صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیور ٹریفک پولیس سے تنگ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیور ٹریفک پولیس سے تنگ

روزانہ ایک ہزار روپے لئے جا رہے ، انکار پر مقدمات کی دھمکیاں :ڈرائیور ز کا الزام

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )شہرمیں ٹریفک اہلکاروں نے چاندگاڑی ڈرائیوروں کا جینا محال کردیا ،فی چاندگا ڑی 1ہزار روپے روزانہ لینے لگے ،جن چاندگاڑیوں کے ڈرائیور ٹریفک اہلکاروں کو پیسے نہیں دیتے ان کی چاندگاڑی سواریوں سمیت گھنٹوں سڑکوں پر کھڑی کردی جاتی ہیں اور بدتمیزی سے پیش آتے ہیں ان ٹریفک اہلکاروں کی وجہ سے چاندگاڑی میں بیٹھی ہوئی سواریوں کو مشکلات کاسامنا کرناپڑتا ہے ۔ڈرائیوروں نے بتایاکہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے ہمارا گھر کا گزر بسر کرنا مشکل ہوگیا ہے اوپر سے یہ ٹریفک اہلکار ہم سے ایک ہزار روپے تک کی دیہاڑی لگارہے ہیں پورے دن میں اتنے پیسے نہیں کماتے جتنے یہ ٹریفک اہلکار ہم سے بٹور لیتے ہیں اگر ان سے بات کریں تو یہ ہمارے خلاف مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ۔چاندگاڑی ڈرائیوروں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بد تمیزی کرنے والوں کیخلاف کارروائی کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس