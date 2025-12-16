صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نمائندہ دنیا)ملک بھر کی طرح ڈسکہ میں بھی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کردیا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سادات انورنے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر 4روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔

انسدادِ پولیو مہم 15سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی اس مہم کے دوران تحصیل ڈسکہ میں ایک لاکھ 70 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کیلئے 611 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھرجاکر، سکولوں، لاری اڈوں اور پبلک مقامات پرپانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔

