صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :جامع مسجد مدنی میں عظمتِ ابوبکر صدیقؓ کانفرنس

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :جامع مسجد مدنی میں عظمتِ ابوبکر صدیقؓ کانفرنس

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) حضرت ابوبکر صدیقؓ کے یومِ وصال کے موقع پر جامع مسجد مدنی میں عظمتِ ابوبکر صدیقؓ کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت قاری عبد القدیر نے کی۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ عثمان سعید مغل نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اسلام کی تاریخ میں ایمان، صداقت اور وفاداری کی روشن مثال ہیں آپؓ رسول اﷲؐ کے قریبی ساتھی، یارِ غار اور یارِ مزار تھے اور نبی کریم ؐکی حیاتِ مبارکہ میں آپؓ کو امامت کا اعزاز حاصل ہوا انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے سب سے پہلے بلا تردد نبوتِ محمدی ؐ کی تصدیق کی اسی وجہ سے صدیق کہلائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس