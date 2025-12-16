نوشہرہ ورکاں :جامع مسجد مدنی میں عظمتِ ابوبکر صدیقؓ کانفرنس
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) حضرت ابوبکر صدیقؓ کے یومِ وصال کے موقع پر جامع مسجد مدنی میں عظمتِ ابوبکر صدیقؓ کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت قاری عبد القدیر نے کی۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ عثمان سعید مغل نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اسلام کی تاریخ میں ایمان، صداقت اور وفاداری کی روشن مثال ہیں آپؓ رسول اﷲؐ کے قریبی ساتھی، یارِ غار اور یارِ مزار تھے اور نبی کریم ؐکی حیاتِ مبارکہ میں آپؓ کو امامت کا اعزاز حاصل ہوا انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے سب سے پہلے بلا تردد نبوتِ محمدی ؐ کی تصدیق کی اسی وجہ سے صدیق کہلائے۔