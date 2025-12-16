پولیو سے بچائو کے قطرے پلانا والدین کا فرض:عشنہ طاہر
بھیرہ(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے بچوں کو مستقل معذوری سے بچاؤ کے لیے انہیں قطرے پلانے کی 4 روز مہم شروع کر دی گئی ہے۔
جو 18 دسمبر تک جاری رہے گی والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے 5 سال یا اس سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سارا صفدر پولیو ٹیموں کی کارکردگی چیک کرنے کے لئے نے بھیرہ چک مبارک اور سردار پور نون کا دورہ کیا اور خود گھر گھر جا کر والدین سے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کی اپیل کی ان کے ہمراہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر حافظ محمد اسماعیل مظہر عباس سلیم و دیگر بھی تھے انہوں نے ڈی ڈی ایچ او کی کارکردگی اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا انہیں بتایا گیا کہ تحصیل بھیرہ کی 15 یونین کونسلوں میں 45 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہے جس کے لئے 270 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاو کے قطرے پلائیں گی جبکہ 7 ٹرانزٹ اور 13 پوائنٹ فکس ہیں