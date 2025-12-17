صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :غیرقانونی لینڈ سب ڈویژنز اور ہاؤسنگ کالونیز کیخلاف آپریشن

  • گوجرانوالہ
کامونکے :غیرقانونی لینڈ سب ڈویژنز اور ہاؤسنگ کالونیز کیخلاف آپریشن

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب حیات کا کامونکے میں غیرقانونی لینڈ سب ڈویژنز اور ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف آپریشن، ٹبہ محمد نگر اور جنڈیالہ روڈ پر غیر قانونی ہاوسنگ سوسائٹیز کے دفاتر مسمار کر دئیے ، آپریشن کے دوران غیرقانونی ترقیاتی سرگرمیوں کو فوری طور پر روک دیا گیا جبکہ موقع پر موجود اراضی پر متعلقہ قوانین کے تحت نوٹسز آویزاں کر دیے گئے ۔

انتظامیہ نے واضح کیا کہ غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کو غیرقانونی منصوبوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی کا معاشی بحران ،کئی شعبوں کی خود مختاری ختم ، انضمام کا فیصلہ

زراعت کی بہتری،کسان کی خوشحالی ہدف،عاشق کرمانی

وہاڑی ہسپتال ، کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی ایوننگ ڈیوٹیز کا لائحہ عمل تیار

ڈی پی او خانیوال کی کچا کھوہ میں کھلی کچہری، مسائل سنے

سی پی او کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

سانحہ اے پی ایس سے پوری قوم کے دل پریشان ہیں، ثاقب خورشید

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر