کامونکے :غیرقانونی لینڈ سب ڈویژنز اور ہاؤسنگ کالونیز کیخلاف آپریشن
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب حیات کا کامونکے میں غیرقانونی لینڈ سب ڈویژنز اور ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف آپریشن، ٹبہ محمد نگر اور جنڈیالہ روڈ پر غیر قانونی ہاوسنگ سوسائٹیز کے دفاتر مسمار کر دئیے ، آپریشن کے دوران غیرقانونی ترقیاتی سرگرمیوں کو فوری طور پر روک دیا گیا جبکہ موقع پر موجود اراضی پر متعلقہ قوانین کے تحت نوٹسز آویزاں کر دیے گئے ۔
انتظامیہ نے واضح کیا کہ غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کو غیرقانونی منصوبوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔