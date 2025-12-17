صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

16 دسمبر ملکی تاریخ کا سیاہ لیکن سبق آموز دن ہے :اقبال صدیق سدھو

  • گوجرانوالہ
16 دسمبر ملکی تاریخ کا سیاہ لیکن سبق آموز دن ہے :اقبال صدیق سدھو

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نوشہرہ ورکاں کے سرپرست اعلیٰ اقبال صدیق سدھو نے کہا ہے کہ 16 دسمبر پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ اور المناک مگر سبق آموز دن ہے۔

اس دن نے محب وطن پاکستانیوں کے دل پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں ، 16 دسمبر کو دو بڑے قومی سانحات رونما ہوئے جنہوں نے پوری قوم کو غم اور دکھ میں مبتلا کر دیا پہلا سانحہ 1971 کو سقوطِ ڈھاکہ کی شکل میں ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا دوسرا سانحہ میں 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک سکول پر دہشتگردانہ حملہ ہوا جس میں 15 اساتذہ سمیت 147 بچوں نے جام شہادت نوش کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے یمنی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر گفتگو

ماڈل جیل کی تعمیر و انتظام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ 6ماہ میں مکمل ہوگا ،کمشنر

زرعی شعبہ میں بہترین خدمات پروفیسر ڈاکٹر اعظم کو گولڈ میڈل عطا

اسلام آباد ،دھواں چھوڑنے والی 12گاڑیاں تھانے بند

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،7مشکوک افراد تھانے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر