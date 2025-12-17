صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد میں یوم سیاہ منایا گیا

  • گوجرانوالہ
گجرات :سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد میں یوم سیاہ منایا گیا

گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کی یاد میں محکمہ تعلیم گجرات کے زیر اہتمام ضلع بھر کے سرکاری تعلیمی اداروں میں یومِ سیاہ منایا گیا۔

گورنمنٹ گرلز ہائی سکول منگووال، گورنمنٹ تعلیم الدین ہائی سکول جلالپور جٹاں، گورنمنٹ ماڈل پرائمری سکول کیرنوالی، گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول چک غازی اور گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول لالہ موسیٰ اور گورنمنٹ گرلز کالج میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئیں۔تقریبات کے دوران سانحہ اے پی ایس کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا، ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور طلبہ و اساتذہ نے شہدا کے لیے دعائیں کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تعلیم کا خواجہ سرا کمیونٹی کیلئے قائم واحد سکول بھی بند، درجنوں طلبہ متاثر ، احتجاج

شہرکی ترقی کے نئے منصوبوں کیلئے تیار ،ڈی جی ایف ڈی اے

شہر میں انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل ری ہیبلیٹیش آف آٹزم کا افتتاح

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدیدزرعی ٹیکنالوجی ضروری، ملک رشید

واسا کی جانب سے ڈیجیٹل مشینوں کیساتھ ڈیسلٹنگ جاری

فیصل آباد ڈویژن میں گندم کاشت کا102 فیصد ہدف مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر