صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:منگل بازار میں چوری کی وار داتیں ، جیب تراش خاتون پکڑ ی گئی

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:منگل بازار میں چوری کی وار داتیں ، جیب تراش خاتون پکڑ ی گئی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )منگل بازار سے متعدد خواتین کے پرس اور موبائل فون چوری ہوگئے ، شہریوں نے موقع سے خاتون جیب تراش کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ۔

     شہر کے مصروف ترین منگل بازار میں جرائم کی وارداتوں میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بالخصوص خواتین کے پرس اور موبائل فون چوری ہونے کے واقعات معمول بن چکے ہیں گزشتہ روز عابد آباد کی رہائشی اور دیگر خواتین کے تقریباً 60 ہزار روپے اور دو موبائل فون چوری ہو گئے شہریوں نے ایک خاتون جیب تراش کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تعلیم کا خواجہ سرا کمیونٹی کیلئے قائم واحد سکول بھی بند، درجنوں طلبہ متاثر ، احتجاج

شہرکی ترقی کے نئے منصوبوں کیلئے تیار ،ڈی جی ایف ڈی اے

شہر میں انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل ری ہیبلیٹیش آف آٹزم کا افتتاح

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدیدزرعی ٹیکنالوجی ضروری، ملک رشید

واسا کی جانب سے ڈیجیٹل مشینوں کیساتھ ڈیسلٹنگ جاری

فیصل آباد ڈویژن میں گندم کاشت کا102 فیصد ہدف مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر