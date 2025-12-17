صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویزا فراڈ ، انسانی سمگلنگ میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
ویزا فراڈ ، انسانی سمگلنگ میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزم گرفتار

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ کی بڑی کارروائیاں ،مائیگرنٹ سمگلنگ ، غیر قانونی بارڈر کراسنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا جن میں عبدالسبحان ملک، ادریس علی ، محمد ریاض اور فرحانہ شامل ہیں ،ملزموں کو گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔

گرفتار ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے میں ملوث ہیں۔گرفتار ملزموں نے شہریوں کو ناروے ، آسٹریلیا ، سپین اور پرتگال بھجوانے کے نام پر مجموعی طور پر ایک کروڑ 15 لاکھ روپے بٹورے ۔ملزم عبدالسبحان ملک نے شہری کو غیر قانونی طور پر ناروے بھجوانے کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے بٹورے ۔ملزم عبدالسبحان نے شہری کو ناروے بھجوانے کا جھانسہ دے کر 20 لاکھ روپے بٹورے ۔گرفتار ملزم ادریس علی نے شہری کو قطر بھجوانے کا جھانسہ دیکر 2 لاکھ 50 ہزار روپے ہتھیا لئے ۔گرفتار ملزم محمد ریاض نے شہری کو پرتگال بھجوانے کے عوض 26 لاکھ 50 ہزار روپے بٹورے ۔گرفتار خاتون ملزمہ فرحانہ نے شہریوں کو مختلف ممالک آسٹریلیا اور سپین بھجوانے کے نام پر 65 لاکھ 50 ہزار روپے ہتھیائے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تعلیم کا خواجہ سرا کمیونٹی کیلئے قائم واحد سکول بھی بند، درجنوں طلبہ متاثر ، احتجاج

شہرکی ترقی کے نئے منصوبوں کیلئے تیار ،ڈی جی ایف ڈی اے

شہر میں انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل ری ہیبلیٹیش آف آٹزم کا افتتاح

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدیدزرعی ٹیکنالوجی ضروری، ملک رشید

واسا کی جانب سے ڈیجیٹل مشینوں کیساتھ ڈیسلٹنگ جاری

فیصل آباد ڈویژن میں گندم کاشت کا102 فیصد ہدف مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر