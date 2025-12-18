صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:خرچ مانگنے پر اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:خرچ مانگنے پر اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، مقدمہ درج

تتلے عالی(نامہ نگار )خرچ مانگنے پر اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، خاوند اورسسر کیخلاف مقدمہ درج کر لیاگیا ۔

کامونکی کے علی رضا کی بہن شہلا بی بی کی شادی8سال قبل سادھو گورائیہ کے نثار سے ہوئی جن کے 3 بچے ہیں ،گزشتہ روز خاتون نے گھر کیلئے خرچ مانگنے پر خاوند نے باپ کے ساتھ مل کر تشدد کیا ،بہنوئی کے با پ نے بذریعہ فون دھمکی دی کہ میں نے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے اپنی بہن کو یہاں سے لے جائو ،علی رضا بہن کو ملنے گیا تو باپ بیٹے نے اسے بھی دھمکیاں دیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ادارہ ترقیات:غیر قابل استعمال پلانٹس ،مشینری اور اسکریپ کی نیلامی کا آغاز

ڈاؤ یونیورسٹی کانووکیشن ،2894طلبا کو اسناد تفویض

گرجا گھروں کے اطراف سہولتوں کے انتظامات کی ہدایت

جعلی فٹنس سرٹیفکیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز

محراب پور: ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق ، خاتون زخمی

وال چاکنگ اور پوسٹرز کیخلاف درخواست پرفریقین سے جواب طلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن