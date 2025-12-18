صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر عمیر ارشد کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں آپریشن کیا جس میں 130فوڈ پوائنٹس و یونٹس کی چیکنگ کرتے ہوئے 12 کو90ہزار روپے کے جرمانے عائد کرد ئیے جبکہ 140 ساشے گٹکا اور بڑی مقدار میں ایکسپائر و ممنوعہ اجزا تلف کرد ئیے گئے ۔

