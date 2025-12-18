صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:گیس کی غیر منصفانہ تقسیم کیخلاف صارفین کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:گیس کی غیر منصفانہ تقسیم کیخلاف صارفین کا احتجاج

بعض علاقوں میں گیس موجود ، کچھ میں پر یشر کم اور کئی علاقوں میں گیس غائب

تتلے عالی(نامہ نگار )گیس کی غیر منصفانہ تقسیم پر تتلے عالی کے صارفین اور سماجی شخصیات سراپا احتجاج بن گئیں ،نئی ٹی پی ایس گیس پائپ لائن کی اپ گریڈیشن کا مطالبہ کر دیا ۔تتلے عالی پانچ کلو میٹر تک پھیلا ہوا تحصیل نو شہرہ ورکاں کا بڑا قصبہ ہے سوئی گیس کی غیر منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے ،کوئی شیڈول نہیں کچھ علاقوں میں گیس موجود کچھ میں پریشر کم اورکئی علاقوں گیس آتی ہی نہیں ۔ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر رانا علی حسن،جنرل سیکرٹری شاہد جاوید ،چیئرمین محمد یوسف مہر نے بتایا کہ علاقہ کو مذکورہ مشکل17سال سے ہے جس کیلئے 40کے قریب درخواستیں وفاقی وزیر اور ایم ڈی کو بھجوائی جا چکی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ۔انہوں نے سوئی گیس پائپ لائن کی اپ گریڈیشن اور نئی ٹی پی ایس کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

6جنوری کو اسلام آباد میں ٹیلی میڈیسن منصوبہ کا آغاز :وزیر صحت

اے ڈی بی کیساتھ ML-1 منصوبہ کا معاہدہ طے پا چکا ، وزیر ریلوے

ترقیاتی مسائل کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام، احسن اقبال

امتحانی نظام میں میرٹ،شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا،کمشنر

ہڑتال کے بجائے بات چیت ہی ترقی کی ضمانت ، علیم خان

جرائم کی روک تھام کیلئے تاجر برادری ساتھ دے ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن