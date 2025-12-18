صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاروں اور فیڈرز کی مرمت ، گھنٹوں بجلی بندش معمول

  • گوجرانوالہ
باغبانپورہ ،گرجاکھ ،جناح روڈ ،سیٹلائٹ ٹاؤن میں صبح سے شام 4بجے تک بجلی بند

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)موسم سرما میں بجلی کے تاروں اور فیڈرز کی مینٹی نینس کی آڑ میں بجلی کی گھنٹوں بندش کا سلسلہ جاری ہے بجلی کی بندش پر عوامی اور تجارتی حلقے چیخ اٹھے اور گیپکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔ کئی روز سے ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش جاری ہے ، گیپکو نے تمام سرکلوں میں شامل شہری اور دیہی علاقوں میں مینٹی نینس اور درختوں کی کٹائی کے سلسلہ میں فیڈرز کی بندش کے الگ الگ شیڈول جاری کررکھے ہیں ، گوجرانوالہ کے شہری علاقے باغبانپورہ ،گرجاکھ ،جناح روڈ ،فرید ٹاؤن،سیٹلائٹ ٹاؤن،سول لائن،واپڈ اٹاؤن،کھیالی ،کالج روڈاور دیگر علاقوں میں صبح سے شام 4بجے تک بجلی بند رہنے لگی اور شہری پانی کو ترس گئے ۔ گیپکو حکام کے مطابق بجلی کے تاروں کی تعمیر و مرمت کے سلسلہ میں چند گھنٹے بجلی بند رہی جسے بعد میں بحال کردیا گیا تاہم شہری علاقوں میں طویل بندش سے طلبا وطالبات سکول جانے سے قاصر رہے اور گھروں میں خواتین کھانا پکانے سے محروم رہیں موسم سرما میں بجلی کی گھنٹوں بندش سے کاروباری حلقے بھی پریشان رہے ۔

