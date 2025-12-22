حافظ آباد:کروڑوں کے تعمیراتی کاموں کے ٹھیکوں کی بندر بانٹ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا )حافظ آباد میں لوکل گورنمنٹ اور میونسپل کمیٹی میں افسر وں اور بااثرسیاسی شخصیات کی ملی بھگت سے کروڑوں روپے کے تعمیراتی کاموں کے ٹھیکوں کی بندربانٹ کی گئی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے میرٹ کے دعو ئو ں کی دھجیاں اڑادی گئیں ، شہریوں نے پول کئے گئے ٹھیکوں کو فوری منسوخ کرکے میرٹ پر کر انے کا مطالبہ کر دیا ۔
حافظ آباد کی میونسپل کمیٹی اور محکمہ لوکل گورنمنٹ جسے عرصہ دراز سے بعض بااثر، کرپٹ افسر اور سیاسی شخصیات نے یرغمال بنارکھا ہے ۔وہاں گزشتہ روز لوکل گورنمنٹ میں گلیوں نالیوں اور دیگر تعمیراتی کاموں کے 5کروڑروپے کے ٹھیکوں کے ٹینڈرز ہوئے جس میں قریباً30فرموں نے حصہ لیالیکن ٹینڈرز اوپن ہونے سے قبل ہی ایکسین جس کی نگرانی میں ٹینڈرز اوپن ہونے تھے وہ وہاں سے اچانک غائب ہوگئے اور اپنے ایک اوورسیئر کو متعین کرگئے جنہوں نے دوٹینڈراوپن کرنے کے بعد اپنی طبیعت کی خرابی کا بہنانا بنایا اور وہ چلے گئے جس کے بعد مذکورہ کروڑوں روپے کے ٹھیکے بندربانٹ کے ذریعے دے د ئیے گئے ۔ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ اگرتمام فرموں کو حصہ لینے دیا جاتاتو حکومت کو کم ازکم ایک کروڑروپے کا فائدہ ہونا تھا۔ شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ، چیف سیکرٹری ، کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھیکوں کی بندربانٹ میں ملوث فرموں اور حکام کیخلاف کارروائی کی جائے ۔