کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں 7افراد کو لوٹ لیا گیا
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں 7افراد کو لوٹ لیا گیا۔ چنڈالی کے قیصر نذیر سے 3ڈاکو42ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔
ماڑی ٹھاکراں کے عمیر سے دو ڈاکو 30 ہزار روپے اور دو موبائل فون لے گئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے طارق محمود سے چھجوکی قبرستان کے قریب دو ڈاکو48ہزار روپے چھین کر لے گئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے عادل حفیظ سے 3 ڈاکو کوٹ رفیق کے قریب 35 ہزار روپے چھین کر لے گئے ۔ کامران سے 3 ڈاکو گھنیا کے قریب موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔ آدھورائے کے محمد شہزاد سے 3 ڈاکو 14 ہزار روپے اور موبائل فون لے گئے ۔ موضع راجہ کے حضرت خان کے بیٹے سے 3 ڈاکوؤں نے تمبولی کے قریب موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین لی۔