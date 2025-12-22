صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں 7افراد کو لوٹ لیا گیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں 7افراد کو لوٹ لیا گیا۔ چنڈالی کے قیصر نذیر سے 3ڈاکو42ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔

ماڑی ٹھاکراں کے عمیر سے دو ڈاکو 30 ہزار روپے اور دو موبائل فون لے گئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے طارق محمود سے چھجوکی قبرستان کے قریب دو ڈاکو48ہزار روپے چھین کر لے گئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے عادل حفیظ سے 3 ڈاکو کوٹ رفیق کے قریب 35 ہزار روپے چھین کر لے گئے ۔ کامران سے 3 ڈاکو گھنیا کے قریب موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔ آدھورائے کے محمد شہزاد سے 3 ڈاکو 14 ہزار روپے اور موبائل فون لے گئے ۔ موضع راجہ کے حضرت خان کے بیٹے سے 3 ڈاکوؤں نے تمبولی کے قریب موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین لی۔ 

 

