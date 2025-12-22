لدھیوالہ وڑائچ اور نواح میں عطائی ڈاکٹروں کا راج
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ کوٹ اسحاق مغل چک مدوخلیل میں عطائیوں کا راج، غیر قانونی گائنی کلینکس دوران زچگی اموات کا سبب بنے لگے ،محکمہ صحت کے افسر وں نے کارروائی کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔
بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ سٹی اور نواحی علاقوں کوٹ اسحاق ،مدوخلیل، مغل چک، پپناکھہ، قلعہ میاں سنگھ، دھاڑیوال میں عطائیوں نے درجنوں غیر قانونی گائنی کلینکس قائم کر رکھے ہیں جہاں بغیر کسی مستند ڈگری رجسٹریشن اور طبی سہولیات کے خواتین کے زچگی کے آپریشن کئے جا رہے ہیں جہاں دوران آپریشن و ڈلیوری یپچیدگیوں کی وجہ سے خواتین اور نومولود بچوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ یہ نام نہاد لیڈی ڈاکٹرز کھلے عام کلینکس چلا رہی ہیں جہاں ایمرجنسی کی سہولیات موجود ہیں اور نہ ہی آپریشن تھیٹر یا تربیت یافتہ سٹاف ،محکمہ صحت کے افسر سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں ۔دوسری جانب شہریوں نے وزیر اعلیٰ ، سیکرٹری صحت اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے غیر قانونی گائنی کلینکس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے عطائیوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ۔