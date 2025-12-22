صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:بکھڑیوالی نہر سے معمر شخص کی لاش

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار ) بکھڑیوالی نہر سے معمر شخص کی لاش ملی ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے بکھڑیوالی کا رہائشی 75سالہ بشیر مسیح مرگی کا مریض تھا، کھیتوں میں کام کرنے کے بعد نہر کی پٹری پر چلتے ہوئے گا ئوں جا رہا تھا کہ مرگی کا دورہ پڑنے سے نہر میں گر کر جاں بحق ہو گیا ،تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا۔

