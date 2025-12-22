صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:پیمانہ کم ہونے پر پٹرول پمپ اور اوزان درست نہ ہونے پر کنڈا سیل

  گوجرانوالہ
گجرات:پیمانہ کم ہونے پر پٹرول پمپ اور اوزان درست نہ ہونے پر کنڈا سیل

گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز پرائسز و اوزن و پیمائش راشدہ بتول کے عوامی شکایات پر چھاپے پٹرول یمپ اور اوزان درست نہ رکھنے پر وزن کنڈا سیل کر دیا۔

 ٹیم نے رحمن شہید روڈ پر ایم ایس پٹرول پمپ پر چھاپہ مار کر پیمانہ چیک کیا اور پٹرول پیمانہ میں کم ثابت ہونے پر اسکے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سیل کر دیا جبکہ شادیوال روڈ پر انصاف کمپیوٹرائزڈ کنڈا کی چیکنگ کی جہاں اوزان درست نہ ہونے پر اسے بھی سیل کر دیا ۔ راشدہ بتول نے کہا کہ عوام سے کسی کو بھی زیادتی نہیں کرنی دی جائیگی ۔

