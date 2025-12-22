صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کا پیرا کی بغیر نوٹس کار روائی پر اظہار تشویش

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر کا پیرا کی بغیر نوٹس کار روائی پر اظہار تشویش

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر )صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن نے ضلعی اداروں کی جانب سے بغیر کسی پیشگی نوٹس اور اطلاع کے کاروباری برادری کی املاک کو نقصان پہنچانے پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا ہے ۔

صدر نے کہا کہ پیرا فورس کی جانب سے مختلف علاقوں میں کاروباروں کے باہر نصب سائن بورڈ اتارے جا رہے ہیں اور جرمانے عائد کئے جا رہے ہیں جو سراسر ناانصافی اور کاروبار دشمن اقدام ہے ۔انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی پہلے ہی مہنگائی، توانائی بحران اور معاشی دباؤ جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہی ہے ، ایسے حالات میں بلا نوٹس کارروائیاں کاروباری ماحول کو مزید متاثر کر رہی ہیں ،اس نوعیت کا رویہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کارروائی سے قبل تحریری نوٹس دیا جائے ، مناسب وقت فراہم کیا جائے اور کاروباری نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کی جائے ، ہم خود تمام انکروچمنٹ ہٹا نے کے لیے بزنس کمیونٹی کو کہیں گے اور اگر اس کے بعد انکروچمنٹ رہتی ہے تو ہی کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

 

