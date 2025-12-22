صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:صفائی کے بھا ری بل ، تاجروں کا ادائیگی سے انکار

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )ستھراپنجاب کے بھاری بلزسے تاجرپریشان،مرکزی انجمن تاجران نے تاجروں کو بلزدینے سے روک دیا،اس سلسلہ میں اطلاعات کے مطابق غلہ منڈی لالہ موسیٰ کے عمار نامی آڑھتی کو گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے صفائی کا 20ہزار روپے بل بھجوایاگیاہے جبکہ۔۔۔

دیگر دکانداروں کو بھی کسی کو6ہزار،کسی کو 10ہزار،15ہزارکے بلزموصول ہورہے ہیں جس سے تاجر برادری میں تشویش کی لہردوڑ گئی ،گزشتہ دنوں مرکزی انجمن تاجران لالہ موسیٰ نے ہنگامی اجلاس میں صفائی کے بھاری بلزکو مسترد کرتے ہوئے اعلیٰ اتھارٹی سے میٹنگ تک بلزادانہ کرنے کافیصلہ کیاہے ۔تاجروں کاکہناہے کہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لوگ اتناکام نہیں کرتے جتنابل بھجوایاگیا،بازاروں میں کوڑے کے ڈھیر لگے نظرآتے ہیں ،کال کریں تو اٹھاتاکوئی نہیں،ایسے میں صفائی کے نام پر بھاری بلزبھجوانا زیادتی ہے ۔

 

