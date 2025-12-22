حافظ آباد:منشیات کی فروخت ،نوجوان نسل نشے میں مبتلا
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد شہر میں منشیات کا دھندہ دن بدن بڑھنے لگا۔ نوجوان نسل آئس کے نشہ میں مبتلا ہوکر زندگیوں کو داؤ پر لگانے لگی، والدین پریشان ہوکر رہ گئے ۔
حافظ آباد شہر گلی محلوں اور شاہراہوں کے علاوہ قبرستانوں میں نشہ کرنے والے افراد کثیر تعداد میں دکھائی دیتے ہیں جبکہ نشہ فروخت کرنے والے اپنا مذموم دھندہ منظم بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن سٹی پولیس نشہ کرنے والے اور نشہ فروخت کرنے والے افراد سے پہلو تہی اختیار کئے ہوئے ہے ۔جب کبھی افسر وں کی جانب سے پریشر بڑھتا ہے تو چند ایک نشئیوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا جاتاہے جبکہ موت کے بڑے بڑے سوداگراور نشہ فروخت کرنے والے سمگلرز پرہاتھ نہیں ڈالا جاتا جس سے نوجوان نسل تباہ ہورہی ہے ۔ شہریوں نے پو لیس حکام سے منشیات فروشوں کیخلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔