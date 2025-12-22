حاجی ٹیپو سلطان ڈی سی کالونی انتظامی کمیٹی کے قائم مقام سیکر ٹری منتخب
راہوالی ( نمائندہ دنیا )ڈی سی کالونی انتظامی کمیٹی کا اجلاس قائم مقام صدر عامر یعقوب وڑائچ کی زیر صدارت منعقد ہوا ،اجلاس میں متفقہ طور پر ایگزیکٹو ممبر حاجی ٹیپو سلطان کو قائم مقام سیکرٹری منتخب کرلیا گیا، فاؤنڈر گروپ نے ان کا نام تجویز کیا جسے ارکان نے متفقہ طور منظور کرلیا ، فنانس سیکرٹری فاروقٍ شیرا ایگزیکٹو ممبر میاں عماد ظفر نے انہیں مبارک باد دی ۔
ایگزیکٹو ممبر شبیر حسین مغل نے کہاکہ ہم ڈی سی کالونی کی تعمیر و ترقی کیلئے کام کریں گے ۔یاد رہے کہ ڈ ی سی کالونی میں صدر حاجی امجد سلیم بٹ اور سیکرٹری معظم سلی دھدرا کے درمیان شدید اختلافات رہے ، درخواست بازی جاری رہی جس پر رجسٹرار نے صدر اور سیکرٹری دونوں کو 3 ماہ کیلئے معطل کردیا ۔