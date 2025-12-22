کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار ) چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ منڈیالہ روڈ کے عامر شہزاد کی موٹر سائیکل گھر کے باہر ،حافظ حامد کی موٹر سائیکل پرانی آبادی سے چوری ہوگئی۔
نند پور کے فراست کی موٹر سائیکل نامعلوم چور ریلوے روڈ سے لے گئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے محمد احسان کی موٹر سائیکل دکان کے باہر سے چوری کرلی گئی۔ سادھوکی کے شہزاد کی موٹر سائیکل کلینک کے باہر سے نامعلوم چور لے گئے ۔ سادھوکی کے آفاق کے کھیتوں سے بجلی کی موٹر نامعلوم چور لے گئے ۔ چک ہندہ کے شہباز علی کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی دو موٹریں چوری کرکے لے گئے ۔ ایمن آباد کے ریاست علی کے مکان سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔ موڑ ایمن آباد کے اسحاق کی بجلی کی تار چوری ہوگئی۔ موڑ ایمن آباد بازار سے حسنین شاہ کی موٹر سائیکل نامعلوم چور لے گئے ۔ واجد علی کے 70 ہزار روپے چوری ہوگئے ۔ گورالہ میں محمد قاسم کے پلاٹ سے بجلی کی موٹر چوری کرلی گئی۔