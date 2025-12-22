ڈسکہ:وین میں سلنڈر لیکیج سے آتشزد گی ، 2 خواتین زخمی
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )مسافر وین میں سلنڈر لیکج سے آگ بھڑک اٹھی ، دومسافرخواتین زخمی، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ۔
پل نہر بی آر بی پر مسافر وین میں غیر معیاری ایل پی جی کے سلنڈر کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجہ میں دوخواتین 40سالہ شبانہ سکنہ کوٹ گھمن اور 35سالہ فرزانہ سکنہ کولے کلاں زخمی ہوگئیں جبکہ باقی مسافر محفوظ رہے اطلاع ملنے پر ریسکیو نے پہنچ کر آگ پر قابو پایااور زخمی خواتین کو طبی امداد کے بعد سول ہسپتال منتقل کردیا ۔ تھانہ سٹی پولیس نے ڈرائیور محمدبوٹا کوگرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا۔