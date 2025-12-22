صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:وین میں سلنڈر لیکیج سے آتشزد گی ، 2 خواتین زخمی

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:وین میں سلنڈر لیکیج سے آتشزد گی ، 2 خواتین زخمی

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )مسافر وین میں سلنڈر لیکج سے آگ بھڑک اٹھی ، دومسافرخواتین زخمی، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ۔

پل نہر بی آر بی پر مسافر وین میں غیر معیاری ایل پی جی کے سلنڈر کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجہ میں دوخواتین 40سالہ شبانہ سکنہ کوٹ گھمن اور 35سالہ فرزانہ سکنہ کولے کلاں زخمی ہوگئیں جبکہ باقی مسافر محفوظ رہے اطلاع ملنے پر ریسکیو نے پہنچ کر آگ پر قابو پایااور زخمی خواتین کو طبی امداد کے بعد سول ہسپتال منتقل کردیا ۔ تھانہ سٹی پولیس نے ڈرائیور محمدبوٹا کوگرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر