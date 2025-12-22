واہنڈو:مرکزی گزرگاہ رانا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار
واہنڈو(نامہ نگار )واہنڈو کی اہم اور مرکزی گزرگاہ رانا روڈ گزشتہ تین دہائیوں سے تعمیر و مرمت سے محروم ہونے کے باعث انتہائی خستہ حالت اختیار کر چکی ہے ۔
سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور متعدد مقامات پر گہرے گڑھے پڑ جانے کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق بارش کے دنوں میں صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے ، جب سڑک پر جمع ہونے والا پانی گڑھوں کو چھپا لیتا ہے اور پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام، محکمہ ہائی ویز اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ رانا روڈ کی فوری بنیادوں پر تعمیر و مرمت کی جائے۔ تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے ۔