بچوں کی لڑائی ، رقم کا تنازع، 2 خواتین پر ڈنڈوں سے تشدد
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )مدوخلیل میں بچوں کی لڑائی کی شکایت کرنے پر ہمسایوں نے گھر میں گھس کر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ،الیاس کالونی میں ادھار د ئیے پیسے واپس مانگنے پر ہمسائی نے بھائی اور بھانجے کے ہمراہ خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا یا ۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے مدوخلیل کے محلہ حسن کریم میں بچوں کی لڑائی پرحنا بی بی نے خاوند علی رضا کے ہمراہ ہمسائی فوزیہ کے گھر دھاوا بول دیا اور اسے ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اور دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے ۔تھانہ لدھیوالہ ہی کے علاقے الیاس کالونی کی رہائشی ثمرین فاطمہ نے اپنی ہمسائی سونیا کو ادھار دیئے گئے پیسے واپس مانگے تو سونیا نے طیش میں آ کر اپنے بھائی عثمان اور بھانجے حسن کے ساتھ مل کر ثمرین فاطمہ کے گھر گھس کر اسے اور اس کی بہن کو ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے ، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔