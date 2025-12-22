علی ر یا ض چیئر مین نا ر کوٹیکس کنٹر و ل کمیٹی گجرات چیمبر آف کا مر س مقرر
گجرات (نامہ نگار )ممتاز بز نس مین چودھر ی علی ر یا ض کوچیئر مین نا ر کوٹیکس کنٹر و ل کمیٹی گجرات چیمبر آف کا مر س مقرر کر دیا گیا ،صدر گجرات چیمبر آف کا مر س ا حمد حسن مٹونے نو ٹیفکیشن جا ر ی کر دیا ،اس موقع پر سا بق صدر ثو با ن ظہیر بٹ ، چیئر مین فا ر ن آفس سفر ان نا ظر ،علی شا ن جمشید ، شمیراصغر اور محمد شہبا زمو جو د تھے ۔
