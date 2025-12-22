لالہ موسیٰ میں کرسمس بازار قائم
لالہ موسیٰ(نامہ نگار )کمشنر نوید حیدر شیرازی ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سی ای او بلدیہ لالہ موسیٰ چودھری تنویر عباس گجر، انسپکٹر بلدیہ علی نادر گجر اور بلدیہ کی ٹیم کی کاوش سے کریم پورہ چرچ روڈ پر کرسمس بازار سجا دیا گیا ،کرسمس بازار میں گوشت فروٹ سبزی کریانہ چاول چینی آٹا بازار سے نہایت کم ریٹ پر د ئیے جا رہے ہیں ۔
