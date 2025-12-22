صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :ہزاروں شہریوں کی گزر گاہ پر مچھلی فروشوں کاقبضہ

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال :ہزاروں شہریوں کی گزر گاہ پر مچھلی فروشوں کاقبضہ

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )ہزاروں شہریوں کی گزر گاہ پر مچھلی فروشوں نے قبضہ کر لیا ۔ پیرا فورس کی غفلت سے ریڑھی والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ۔

ملحقہ یونین کونسل سمبڑیال کے مکینوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق محلہ الیوالی، دارالاسلام اور دیگر محلوں کے مکینوں سمیت اسلامیہ سکول، ایلیمنٹری سکول، عوامی سکول، گرلز ایلیمنٹری سکول کے ہزاروں طلبہ و طالبات کا روزانہ گزر اڈہ سمبڑیال گوشت سبزی چکن والے گلہ سے ہوتا ہے ، روڈ کی اس جگہ گلہ کے فرنٹ پر دونوں جانب مچھلی کی ریڑھیاں صبح سے رات گئے تک دھڑلے سے لگی ہو تی ہیں وہاں سے مقامی مکینوں کی گاڑیوں کا گزرنا تو در کنار پیدل گزرنا بھی مشکل ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

