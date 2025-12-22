گھر کے تالے توڑ کر 20 تولے زیورات ، 25 ہزار ریال چوری
لدھیوالہ وڑائچ، قلعہ میاں سنگھ ،عالم چوک (نامہ نگاران، نمائندہ خصوصی )قلعہ میاں سنگھ میں اوور سیز پاکستانی کے گھر سے چو ر الماری کاٹ کر ایک کروڑ روپے سے زائد کے طلائی زیورات، سعودی ریال اور روپے لے گئے ، دیگر وارداتوں میں شہری موٹر سائیکل موبائل فون اور قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔
تھانہ لدھیوالہ کے علاقہ قلعہ میاں سنگھ کے محلہ باغ والا کا رہائشی عمران حسن فیملی کے ساتھ فنکشن میں شرکت کیلئے بھائی کے گھر گیا ہوا تھا کہ چھت کے ذریعے سیڑھیوں کا دروازہ کاٹ کر چور گھر میں داخل ہو گئے ، دروازہ توڑ کر کمرے میں الماری کاٹ کر 25 ہزار سعودی ریال، 20 تولے طلائی زیورات اور 3 لاکھ روپے نکال کر لے گئے ، لدھیوالہ سٹی میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے حسنین سٹی کے قریب محمد قندیل سے موٹر سائیکل چھین لی ، حسنین سٹی کے قریب ہی موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے عفیفہ سے موبائل فون چھین لیا اسلام سٹی کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے راہگیر سے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور 20 ہزار روپے لوٹ لئے ، مدوخلیل کے رہائشی محمد اقبال اور اویس علی کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری ہو گئیں، کھوکھراں والا بازار میں زوہیب کی فیکٹری سے موبائل فون اور ایک لاکھ روپے چوری ہو گئے ،مغل چک کے رہائشی شمعون مسیح کے فارم سے چور رات گئے 80 مرغیاں لے گئے ، ا سلام سٹی کے رہائشی فارس محمود کے گھر سے ایل سی ڈی، برتن اور دیگر اشیا چوری ہو گئیں ، محلہ افضل ٹاؤن کے اعظم کے گھر سے 80 ہزار روپے چوری ہو گئے جبکہ کوٹ اسحاق کے گلہ گلاں والا میں چھتوں کے ذریعے داخل ہو کر چوروں نے 6 گھروں کا صفایا کر دیا ۔