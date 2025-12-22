راہوالی:مخالفین کا محنت کش پر تشدد داڑھی ،مونچھیں اور بھنویں مونڈ دیں
راہوالی (نمائندہ دنیا )مخالفین نے تشدد کے بعد محنت کش کی داڑھی ،مونچھیں اور بھنویں مونڈ دیں ۔
محلہ صدیق پورہ کا رہائشی لال محمد گل کے دروازے پر دستک ہوئی ،دروازہ کھولنے پر عرفان گلفام ،علی حسن ، اﷲ دتہ اور 3 نا معلوم نے نکلتے ہی لالہ محمد گل کو دبوچ لیا اور زبردستی ساتھ چلنے کو کہا انکار پر ڈنڈوں سے تشدد کیا بعد ازاں احتشام نے مشین سے داڑھی ، مو نچھیں اور بھنویں مو نڈ دیں ، جیب سے 10 ہزار روپے بھی نکال لئے اور دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے ۔