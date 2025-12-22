وزیرآباد:سماجی خدمت کے نام پر ایمبو لینسز لوٹنے لگیں
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سول ہسپتال وزیرآباد کی اپنی ایمبولینس دستیاب نہ ہی سرکاری ایمبولینسز بوقت ضرورت موجود ،سماجی خدمت کے نام پر چلنے والی متعدد سوسائٹیز و ایمبولینس سروسز شہریوں سے عطیات ہتھیانے میں مگن ،مریض سروسز حاصل کرنے کیلئے بھاری نذرانے دینے پر مجبور ہوگئے ۔
وزیرآباد ڈسٹرکٹ بننے کے باوجود بھی محرومیوں کا شکار ہے ، گزشتہ روز محلہ نبی بخش کی نوجوان لڑکی نے گھریلو تنازع پر تیزاب پی لیا جسے تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کیا گیا خاتون غریب گھرانہ سے تعلق رکھتی تھی جسے ریفر کرنے کے لیے ہسپتال کی ایمبولینس موجود نہ تھی جبکہ ریسکیو1122 کی ایمبولینس بھی باعث مصروفیت دستیاب نہ ہو سکی ،ہسپتال کے باہر کھڑی نجی ویلفیئر سوسائٹیز کی ایمبولینسوں کے ڈرائیور بھاری نذرانہ مانگنے لگے ، ہسپتال میں موجود افراد منت سماجت کرتے رہے لیکن سماجی خدمت کے نام نہاد دعویدار ایمبولینس سروس والے نوٹوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے ،مقامی صحافی نے اپنی جیب سے رقم دے کر مریضہ کو پرائیویٹ ایمبولینس میں گوجرانوالہ منتقل کر ایا۔ شہریوں نے سوشل ویلفیئر حکام اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیرآباد نوید احمد،اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیرزادہ سے مطالبہ کیا ہے کہ این جی اوز کے نام پر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں خصوصاً ایمبولینس سروسز بنا کر شہریوں کو بوقت مشکل لوٹنے والوں کا محاسبہ کیا جائے ۔