لالہ موسیٰ کااکلوتاانڈر پاس اندھیرے میں ڈوب گیا،خواتین خوفزدہ
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا، نامہ نگار )لالہ موسیٰ کااکلوتاانڈر پاس اندھیرے میں ڈوب گیا،خواتین انڈر پاس میں سے گزرنے سے گریزکرنے لگی۔
تفصیلات کے مطابق لالہ موسیٰ شہرمیں مین بازار کے سامنے بننے والا انڈر پاس متعلقہ حکام کی غفلت ولاپروا ئی سے اندھیرے میں ڈوب چکاہے جس سے رات تو دورکی بات ہے دن میں بھی خواتین کیلئے گزرنامشکل ہوکررہ گیا،لائٹس بندہونے کی وجہ سے خواتین انڈرپاس میں خودکو محفوظ نہیں سمجھتی جس کی وجہ سے خواتین نے انڈر پاس سے گزرناچھوڑدیا ، شہریوں نے متعلقہ اتھارٹی سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔